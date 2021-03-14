محافـظ المنوفية : تحرير 168 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.





وفى هذا الإطار ، صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير (168) محضر تمويني خلال الحملات التي شنتها المديرية اليوم تنوعت ما بين 46 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و 122 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.





وأوضح وكيل وزارة التموين أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بناحية قويسنا لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 5 طن سكر ، 4 طن ذرة مجروش ، 3 طن دقيق فاخر ، 4 طن كاكاو و 4 طن سيمولينا قمح.





كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتم ضبط 10 طن كرتون خام ، 2 طن سيليكات مادة لاصقة ، و250 كجم نشا ، 2000 كرتونة منتج نهائى.



