رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الاتحاد

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي مع الجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على اخر استعدادات الفريق لمواجهة الغد أمام نادي الاتحاد السكندري في الدورى الممتاز.





وحرص اللواء أشرف نصار علي تهئنة اللاعبين علي عودة الروح القتالية في المبارتين السابقتين أمام أسوان والفوز الكبير بثنائية نظيفة ومباراة المحله التي انتهت بالتعادل السلبي والتغلب علي النقص العددي من بداية المباراة.





وطالب رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي اللاعبين بحصد الثلاث نقاط في مباراة الغد للتقدم خطوات مهمه في جدول الترتيب.



