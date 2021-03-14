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رياضة

إحالة أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم إلى الانضباط

الأحد 14/مارس/2021 - 06:26 م
أحداث مباراة الشرقية
أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم
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حسام الحارتي
أحال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، أحداث مباراة الشرقية للدخان مع الفيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد.

واندلعت اشتباكات بين لاعبي فريق الشرقية للدخان والفيوم في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

جاء ذلك بعدما سقط أحد لاعبي الشرقية للدخان علي أرض الملعب بسبب الإصابة وحاول لاعب فريق الفيوم إخراج الكرة لعلاج اللاعب قام مهاجم الشرقية بإحراز هدف مما تسبب في أزمة بين لاعبي الفريقين.

امتدت الاشتباكات إلى خارج الملعب وعلى مقاعد البدلاء بين مدربي الفريقين وتوجه لهم الحكم وأعطي الثنائي بطاقة صفراء.

ويحتل فريق الشرقية للدخان المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني برصيد ٣٦ نقطة بينما جاء فريق الفيوم في المركز السابع برصيد ٢١ نقطة.
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