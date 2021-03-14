وزير الخارجية يوجه رسالة قوية للمجلس الحقوقي الأممي

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على رفض البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان الأممى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا الى انه اعتمد على نغمة متكررة ومصدرها محدود من عناصر دوافعها "قد تكون مثالية زيادة عن اللزوم ومبالغة".









وعقب على كلمات النواب بلجنة حقوق الانسان بشأن تدخل أعضاء المجلس الأممى من الدول في شئون مصر، موضحا انه كان دائما يوجد صراع بين الدول النامية والمتقدمة، حول استخدام المجلس كأداة للتدخل في الممارسة السياسية للدول وكان هناك كثير من الجدل، وتم وضع قيود ليكون المجلس داعما لتطور حقوق الانسان وليس أداة تستخدم للتدخل.





وتابع: لم ينكر احد ان لدينا جهدا يبذل في حقوق الانسان.









وقال سامح شكري وزير الخارجية إن السفارات المصرية تبذل كل جهد لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر ، وذلك لما لديها من امكانيات، ولدينا جاليات في الخارج وصلت الى أماكن مرموقة من العلم والكفاءة تمكنها من توضيح الصورة.





وأكد ان وزارة الخارجية تضع البيانات التي توضح الانجازات والتطور الذي يحدث ، ونحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع ان تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وامكانيات.





وأشار إلى ان هناك آلة اعلامية قوية من التنظيمات الارهابية وبالأخص جماعة الاخوان الإرهابية تستهدف الاستقرار في مصر وبالتالي ليس من صالحهم إظهار الايجابيات في مصر .









وأوضح ان مصر تعزز فكرة المواطنة وحرية العقيدة والتعبير وأن ارقى مستويات حرية التعبير هو حرية العقيدة .









وأضاف ان قضايا المياه ينظر اليها من منظور سياسي وليس حقوقيا وهذه ازدواجية وان الحق في الحياة هو من أرقى الحقوق ، ويجب ان ينظر لقضية المياه من المنظور الحقوقي وليس السياسي فقط .