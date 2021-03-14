عرفة علام يكتب: مدينة مصرية وصناعة عالمية

ترتبط منذ أكثر من مائة عام صناعة العباية الخليجي والنول اليدوي باسم كرداسة.. أختص في هذا المقال العباية الكرداسية.





كثير من تكلم وكتب وصنع حلقات عن صناعة العبايه بكرداسه ولكن حقا لم يعطوا هذه الصناعه حقها التي من وجهة نظري أري أنها من الصناعات التي إذا أخذت طريقا منظما بين أصحاب المصانع من خلال تنسيق يتبناه أصحاب خبرات وضمائر مهنيه من حيث التسويق والجوده والإنتاج وتنوع الموديلات، ستكون من العوامل التي تساعد علي رفع النمو في الاقتصاد المصري وايضا ارتفاع مستوى المعيشة لهذه المدينة خاصة انها ليست سلعة محليه وفقط بل إنها تغزو العالم بلا مبالغه منذ أكثر من مائة عام وتعرف باسم ( عباية كرداسة ) في جميع الدول العربيه وكثيرا من الدول الاوروبية، فبالتالي هي صناعة تساعد في انتعاش الاقتصاد من خلال جذب العملة الصعبه .. التي هي من ركائز ارتفاع النمو الاقتصادي .. حيث إن بها عددا كبيرا من المصانع والورش المنتجه للعبايه بطاقه إنتاجية كبيرة.. فضلا عن أن تقريبا ٩٠%من هذه المصانع تشارك في اكبر المعارض الدوليه في جميع دول الخليج بلا استثناء.





ويعرف هذه الصناعة كل منظمي المعارض الدوليه التسويقية التي تقام في هذه الدول ويطلبون من المصانع المشاركة في هذه المعارض الدوليه لعلمهم بأنها منتج مطلوب وجاذب للزائرين لهذه المعارض ..حتى أن أغلب السائحين العرب والغرب ايضا تكون وجهتهم ومن برامجهم السياحيه زيارة هذه المدينة لاقتناء منتجاتها القطنيه وهذه العباية الفلكلورية والنول والسجاد اليدوي.









هذه الصناعة إذا اتحد أصحابها وتعاملوا معها بشكل علمي واقتصادي وتسويق جيد يعتمد علي الابداع وابراز المبتكرين فيها ستكون حقا بمثابة ثروه اقتصاديه لمصر بشكل عام، ولهذه المدينه نفسها بشكل خاص خصوصا أنه يقدر الاستثمار في هذه الصناعة بالملايين.









قليلا ما تجد بطالة في هذه المدينه بفضل هذه الصناعة، وبالتالي رفع بعض من العبء عن الدوله من حيث العماله والتوظيف.









تأثرت بالطبع هذه الصناعه بالجائحه العالميه كوفيد الا أنها مازالت تفرض نفسها بإبداعات تجبر الدول العربيه علي البحث عنها واقتنائها.



