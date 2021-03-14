هل للأخت المتوفاة قبل رحيل الوالد بسنوات نصيب من الميراث؟ .. الإفتاء تجيب

رد أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: ليس لها ميراث طالما توفيت قبل وفاة والدها ، لافتا الى أن الميراث لا يحصل عليه إلا الأحياء فقط . فإذا كان لها أولاد فيرثون نصيب أمهم حال حياتها أو الثلث أيهما كان أقل .

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، يقول صاحبه : " توفيت أختي قبل وفاة والدي بعشر سنوات فهل لها نصيب في الميراث بعد وفاة الأب ؟ .





وأجاب العجمي، قائلًا: إن من كان مدينا لأحد بمال ولكنه مات قبل أن يعطي له حقه فلا يتصدق به لأن هذا المال ليس من حقه التصرف فيه كيفما يشاء، فهذا دين صار تركه لأناس آخرين وعليه أن يبحث عن أبناء هذا الرجل الذى مات ويجتهد قدر الوصول فإن وصل فيعطي لهم المال.







قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدين يظل واجبًا ومستحقًا على المدين، ولا يسقط عنه بالوفاة إلا في حالة واحدة.





وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «كتب أخي فى وصيته أنه مدين بمبلغ كبير من المال لشخص وقد قمت بالتواصل مع هذا الشخص فقال إنه ليس له شيء وحتى إن كان فإنه متنازل عنه فهل برئت ذمة أخي؟»، أن الدين لا يسقط عن المتوفي إلا في حالة واحدة، وهي إذا عفا صاحب الدين عن دينه فقد سقط الحق الواجب على المدين.





واستشهدت بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، منوهة بأنه في واقعة السؤال قد تنازل الدائن عن حقه، فلم يعد له حق، وقد برئت ذمة الأخ المتوفى.





المفتي السابق: موافقة الدائن على إعفاء المدين من السداد لا يجوز الرجوع عنها



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن إسقاط الدين عن الآخر لا يجوز الرجوع فيه.





وأوضح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المُذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه إذا اقترض شخص مبلغا من المال وعجز عن سداده وطالب أصحاب الدين بإسقاطه عنه فوافق فلا يجوز له أن يطالبه بالدين مرة أخرى.





هل يجوز سداد الدين عن أخي المتوفي من مالي الخاص؟



قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن سداد الديون حق واجب، لا يسقط عن الإنسان حال وفاته، وإنما ينبغي قضاء الديون من تركة المتوفي قبل توزيعها على الورثة.





وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «أخي توفي وعليه دين فهل يجوز أن أسدد الدين عنه من مالي الخاص دون تركته؟»، أن من المعلوم أن قضاء الدين واجب، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بقضاء هذا الدين.