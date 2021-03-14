ختام كأس مصر للسباحة بالزعانف والإعلان عن قائمة المنتخب القومي خلال أيام

اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مراحل ١٧ و ١٩ سنة وعمومى داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة ١٠٠٠ سباح وسباحة يمثلون ٦٦ نادى وأكاديمية ومركز شباب.





جاءات المنافسات قوية خلال البطولة التي استمرت علي مدار أربعة أيام ، نجح خلالها أبطال نادى الغابة في الحصول علي المركز الاول في ترتيب العام لمرحلة ١٩ سنة و العمومي ، فيما نجح ابطال نادى وادي دجلة في الحصول علي المركز الاول لمرحلة ١٧ سنة .





وأعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن أسماء اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب القومي الذي سيشارك خلال بطولتي العالم للناشئين بإيطاليا يونيو القادم ، وبطولة العالم للكبار بروسيا المقرر لها في يوليو القادم .





وجاءت نتائج بطولة كأس مصر كالتالي :





احتل نادي وادى دجلة الترتيب العام لمرحلة ١٧ سنة ، وجاء نادي دجلة في المركز الثاني ، والصيد في المركز الثالث ، وحصلت السباحة جميلة علي صابر ، هيئة قناة السويس علي كاس أحسن سباحة ، وأحمد ايهاب من نادي وادي دجلة كاس احسن سباح .





وفي مرحلة ١٩ سنة حصل نادي الغابة علي المركز الأول في الترتيب العام ، والصيد في المركز الثاني ، والاتحاد السكندرية في المركز الثالث ، وحصلت مايا هيثم من نادي الجيش ، علي كأس افضل سباحة ، وحصول محمود وليد ، من الغابة علي كأس أحسن سباح .





وفي مرحلة العمومي حصل نادي الغابة علي المركز الأول ترتيب عام المرحلة، والصيد وسموحة علي المركزين الثاني والثالث ، فيما حصلت هديل محمود من نادي الصيد علي كأس أحسن سباحة ، وسيف أيمن من نادي الغابة، علي كأس أحسن سباح .





يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي حضر فعاليات البطولة.