وزيرة الهجرة عن المرأة المصرية: بـ 100 راجل ومعروفة بالقوة

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان المراة المصرية اثبتت دورها في كافة المجالات وظهر ذلك واضحا اثناء الانتخابات التي شهدتها البلاد سواء انتخابات النواب او الشيوخ فالمرأة هي اول من وقف بالطابور امام لجان الاقتراع ، قائلة :المراة المصرية ب١٠٠ راجل ومعروفة بالقوة.





واضافت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الشئون العربية برئاسة النائب يسري المغازي ان مشكلة الكفيل هو نظام دولة او نظام مملكة وعلينا ان نظبط امورنا من خلال معرفة الحقوق والواجبات حتى لا نصطدم باي امر ونؤمن أنفسنا تجاه اي أزمة قد تحدث مع الكفيل





وعن أزمة العالقين، أكدت مكرم ان الدولة اثناء بداية ازمة كورونا قامت بعودة ٧٧ الف مواطن مصري من كل مكان وجميع الشرائح دون استثناء لاحد موضحة ان الامر لم يقتصر على جزر المالديف كما روج البعض، قائلة: نجاح الدولة في ازمة العالقين يحسب ويشهد للدولة المصرية

واضافت الوزيرة ان هناك حرب واضحة على اللغة العربية لطمس الهاوية وتفريغ المجتمع من لغته، مشيرة الى ان الوزارة تبنت مبادرة اتكلم عربي لتشجيع المصريين بالخارج وابناءهم ان يتحدثوا اللغة العربية ، مطالبة اللجنة الانضمام لهذه المبادرة وتشجيع الاهتمام باللغة العربية





واكدت الوزيرة ان الدولة لم تحرم اي مواطن مصري بالخارج من المشاركة في العملية الانتخابية وظهر ذلك واضحا من خلال التصويت عبر البريد





واوضحت الوزيرة ان عودة وزارة الهجرة منذ عام ٢٠١٥ ، قدمت وعملت الكثير للمصريين بالخارج سواء من خلال قنوات الاتصال او حل مشكلات بجانب ان هناك احترام متبادل بين الوزرات لان هدفنا هو مصلحة المواطن





ووجهت الوزيرة دعوة لاعضاء لجنة الشئون العربية لأي فاعلية تخص وزارة الهجرة