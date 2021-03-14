تفاصيل المران الرئيسي للأهلي بالكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الكونغو عصر اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في بطولة إفريقيا.





وتدرب الفريق على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، وبدأ المران بمحاضرة سريعة عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني، مع لاعبي الفريق في أرض الملعب، تحدث خلالها في عدة أمور خاصة بالمباراة المقبلة.





ويتدرب الأهلي اليوم وغدًا على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تمنح الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته نجيلًا صناعيًّا.





ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب في المباراة المقرر إقامتها عصر بعد غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.