فيديو | أروى تستمتع «بثلج» الشتاء في لبنان

رغم برودة الطقس قررت الفنانة اليمنية اروي الاستمتاع بوقتها واللعب وسط الثلوج، بإطلالة شتوية مميزة في لبنان.

ونشرت اروي فيديو عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيها تلعب وسط الثلج برفقة اسرتها، وكتبت علي الفيديو قائلة "اليوم ودعنا موسم الثلج بلبنان ان شاءالله السنه الجايه نمارس كل الانشطه بدون الماسكات وبدون #كورونا 🙏🏼".





وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

