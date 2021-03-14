هيئة مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرار وزير التعليم برسوب 23 طالبة بالثانوية العامة

انتهت هيئة المفوضين لدي محكمة القضاء الإداري بالمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة المطعون عليه في القضية رقم 14354 لسنة 20، والمتضمن إلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانونية العامة للعام الدراسي 2019/2020 واعتبارهن راسبات .





أقام الدعاوى المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة نيابة عن بعض أولياء امور طالبات شهادة إتمام الثانوية العامة بالعام الدراسي الماضي 2020 بمحافظة كقر الشيخ .





وذكرت الدعوى أنه اثناء انعقاد مادة الفيزياء يوم 7/7/2020 بمدرسة احمد عرابي بكفر الشيخ اللجنة رقم 22 تم اتهامهن بالغش عن طريق استخدام الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف وهو الامر الذي ترتب عليه صدور قرار وزير التربية والتعليم في قضية الشئون القانونية للوزارة رقم 2479 لسنة 2020 بإلغاء امتحان الطالبات في مادة الفيزياء بامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانونية العامة للعام الدراسي 2019/2020 واعتبارهن راسبات .





وأضافت الدعوى ، أن ما نُسب الي الطالبات بالتحقيقات من جرائم ومخالفات الغش عن طريق استخدام الهاتف المحمول لم تحدد علي وجه اليقين وقت ضبط الهواتف مع الطالبات وما اذا كان قبل توزيع الأوراق الامتحانية ام بعدها ومن ثم جاءت التحقيقات قاصرة في استيفاءها لاهم العناصر الجوهرية لاركان الجريمة محل الاتهام وهو تحديد وقت حدوث الجريمة ومن ثم تكون التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية غير مكتملة الأركان وتمت بالمخالفة لاحكام القانون .



