الأهلي يعلن جاهزية السولية وطاهر لمواجهة فيتا كلوب

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة في تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.

وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق.





وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية السولية وطاهر للمشاركة في التدريب الرئيسي للأهلي غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من التواء في الكاحل، بينما كان عمرو السولية يعاني من إجهاد عام، وسيوجدان في مران الفريق غدًا الاثنين بشكل طبيعي.