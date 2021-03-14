ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يعلن جاهزية السولية وطاهر لمواجهة فيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 06:13 م
عمرو السولية
عمرو السولية
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة في تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.
 
وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية السولية وطاهر للمشاركة في التدريب الرئيسي للأهلي غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من التواء في الكاحل، بينما كان عمرو السولية يعاني من إجهاد عام، وسيوجدان في مران الفريق غدًا الاثنين بشكل طبيعي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

19 لاعبًا .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

على رأسهم كهربا.. أبرز غيابات الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الأهلي يعلن جاهزية معلول وطاهر وأيمن أشرف لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

تعرف على قائمة الأهلي المتوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

ترشيحاتنا

قرار عن مستقبل محمد صلاح.. مران عنيف لـ ليفربول استعدادا لـ وولفرهامبتون غدا

استشارى جراحة يحذر: كورونا تسبب جلطات دموية فى هذه الحالة

قرار تأديبي وراء استبعاد أوباميانج من تشكيل آرسنال

محمد رمضان عن سمية الخشاب: الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه

له تأثير مباشر على الأمن القومي .. سريلانكا تحظر ارتداء النقاب

في قضية مرتضى منصور.. انفعالات بسبب ممدوح عباس وتأجيل الدعوى إلى أبريل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة