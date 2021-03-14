شيرين رضا تعلق على واقعة سيدة السلام: ياما ناس اضطرت تتجوز علشان البواب





وقالت شيرين: "ياما ناس اضطرت تتجوز علشان البواب هيقول إيه، لو كل واحد يخليه في حاله وماله، ممكن نبقى زي الفل، بس إزاي؟.





واضافت شيرين : "لازم كل الناس تحشر مناخيرها في حال كل الناس علشان شرفهم!! علشان احنا بوليس الكون! وواحدة بريئة تموت وعيال تضيع وأسر تتهدم! ربنا يصبر أهلك وولادك على فراقك".





يذكر أن اخر اعمال الفنانية شيرين رضا فيلم "الغسالة"مع الفنان محمود حميدة وهنا الزاهد.





كما تنتظر عرض فيلم "قمر 14" والذى يشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وامينة خليل وغادة عادل.

نشرت الفنانة شيرين رضا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان واقعة "سيدة السلام" التي توفيت جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس.