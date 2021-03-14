بائع سيارات يتشبث بغطاء محرك عربية لمسافة نصف ميل لمنع لص من سرقة السيارة

كشفت لقطات صادمة بائع بمتجر سيارت يتشبث بغطاء محرك السيارة في محاولة يائسة لمنع لص من سرقة سيارة من نوع "بي أم" من داخل المعرض الذي يعمل به.





ووفقا لصحيفة ديلي ستار، كان مو القيسي ، 23 عامًا ، يعرض سيارة BMW 2018 لرجل طلب سماع صوت المحرك أثناء جلوسه في مقعد السائق داخل أحد معارض السيارات في مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو الكندية.





ثم طلب العميل المحتمل إجراء مكالمة هاتفية داخل السيارة لأبناء البائع وخداعه حتى يتمكن من سرقة السيارة الفارهة المعروضة بالمعرض.





وأوضح لقطات صورتها كاميرات الموضوعة خارج معرض السيارات، الرجل يرتدي بدلة داكنة اللون ، وهو يحدث مع البائع بالمتجر قبل أن يركبا السيارة معا لتجربتها.





ولكن بمجرد تشغيل اللص للمحرك باستخدام مفتاح السيارة عن بعد ، للهروب بها ، قفز البائع على غطاء محرك السيارة ليمنع سرقتها.





ويبين الفيديو العامل بالمعرض وهو يتمسك بزجاج السيارة الأمامي بينما ينحرف اللص إلى اليسار واليمين أثناء سيره لمسافة تزيد عن نصف ميل في شارع أكسفورد عبر السيارة المسروقة.





وفي النهاية سقط البائع على الطريق وكاد أن يصطدم بسيارة أخرى عندما تباطئ السارق بالسيارة ليغير مسار طريقه.