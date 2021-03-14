رئيس مجلس الدولة: نجهز القضايا بـ المفوضين لتبدأ القاضيات الجديدات عملهن

صرح رئيس مجلس الدولة ، بأنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة ، وعمل أفضل التيسيرات لهن.









وأكد رئيس المجلس أن قرار التعيين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وأنهم بادروا فورًا بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.









وأضاف رئيس مجلس الدولة أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات وأن المجلس يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، وقرر أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين سيبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس.









وأضاف أنه متأكد من تعاون العضوات الجديدات مع زملائهن من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.



