ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: 2023 .. عام اكتفاء مصر ذاتيا من المنتجات البترولية

الأحد 14/مارس/2021 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤسسة فيتش أشادت بالإكتفاذ الذاتي لمصر من المنتجات البترولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الإبقاء على تلك النظرة يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية. 

وأردف: ما يحدث في قطاع المنتجات البترولية يعد إنجاز، مشيرا إلي أن مصر لديها فائض من الكهرباء يتم تصدير".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين إلي أن مصر في طريقها لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جسور تواصل لتبادل الخبرات.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة

التنسيقية في ضهر العمالة غير المنتظمة.. بروتوكول تعاون لصرف الأدوية للعمال وأسرهم

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مائدة مستديرة حول دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية

تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن تفاصيل ندوة دور المجتمع المدنى فى النهوض بالدول النامية

شباب الأحزاب تكشف أهمية توقيع بروتوكول مع إحدي الشركات لتطوير القيادات

برلماني يطالب بتغليظ عقوبة زواج القاصرات.. فيديو

ترشيحاتنا

يمني طولان بصحبة عمرو دياب في حفله الأخير.. صور

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع

مدير تعليم القاهرة: جميع المدارس ملتزمة بإجراءات مكافحة كورونا

3 نجوم أهلاوية يربكون حسابات حسام البدري فى منتخب مصر

أسعار الذهب تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة .. اعرف سعر الجرام

سعرها 2.6 مليون دولار.. شاب يصطاد سمكة نادرة ويتناولها مع رفاقه ثم يفاجأ بسعرها الخيالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة