برلماني: 2023 .. عام اكتفاء مصر ذاتيا من المنتجات البترولية

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤسسة فيتش أشادت بالإكتفاذ الذاتي لمصر من المنتجات البترولية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" الإبقاء على تلك النظرة يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، وذلك بسبب استمرار الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية.





وأردف: ما يحدث في قطاع المنتجات البترولية يعد إنجاز، مشيرا إلي أن مصر لديها فائض من الكهرباء يتم تصدير".





وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين إلي أن مصر في طريقها لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023.



