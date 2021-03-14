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ديني

مجلس كلية علوم الأزهر يكرم الشربيني لجهوده في حصول 20 كلية على الجودة

الأحد 14/مارس/2021 - 06:21 م
صدى البلد
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محمد شحتة
كرم مجلس كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة خلال اجتماعه الشهري اليوم الذي عقد برئاسة الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، وحضور الدكتور خالد مخيمر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام وأعضاء مجلس الكلية، الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عميد الكلية السابق.

ووجه عميد الكلية الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لجهوده المخلصة في نهضة كلية العلوم وجهوده الحثيثة في سبيل تقديم الدعم لأكثر من 20 كلية بجامعة الأزهر حتى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، قائلًا: لقد تعلمنا منكم الكثير والكثير، تعلمنا منكم الإخلاص في العمل والتفاني في الأداء من أجل رفعة وتقدم الوطن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه وجه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر لمجلس كلية العلوم عميدًا ووكيلًا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر بانتمائه إلى كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وإلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

كما وجه الشكر الخاص للدكتور ربيع سعد فرج، أستاذ الكيمياء ووكيل الكلية الأسبق لشئون التعليم والطلاب؛ لإخلاصه وتفانيه خلال فترة عمله وكيلًا للكلية وبعد ذلك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يبارك في هذه الجهود الطيبة.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنين كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
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