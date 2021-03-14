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أخبار العالم

بريطانيا تسجل انخفاضًا قياسيًا في وفيات كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
سجلت المملكة المتحدة 52 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا في تحديثها اليومي - وهو أقل رقم منذ أوائل أكتوبر.

تظهر أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة البريطانية أيضًا أنه تم تسجيل 4618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويقارن بـ 5534 إصابة و 121 حالة وفاة أمس. بحسب شبكة "سكاي" البريطانية.

انخفض كلا الرقمين أيضًا عن 5177 حالة إصابة بفيروس كورونا و 82 حالة وفاة تم تسجيلها يوم الأحد الماضي.

تلقى أكثر من 24 مليون شخص حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مع 512108 جرعة أخرى أمس.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تناولوا جرعتهم الأولى إلى 24.196.211، في حين أن 1.584.909 قد تلقوا جرعة ثانية أيضًا - بزيادة قدرها 52155.

يمكن أن يتسارع معدل التطعيمات بشكل كبير في الأيام المقبلة، مع استعداد موظفي الخطوط الأمامية للذهاب إلى "السعة القصوى" وتلقيح ضعف عدد الأشخاص بدءًا من الأسبوع المقبل مع زيادة الإمدادات.
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