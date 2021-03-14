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طارق الخولي: استقرار مصر وقوة اقتصادها يزعج دولة مجاورة

الأحد 14/مارس/2021 - 06:47 م
طارق الخولي
طارق الخولي
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حمزة شعيب
قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اقتراب مصر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية هو ثمرة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأضاف "الخولي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مصر تسير بخطى ثابتة في كل المجالات، ولدينا اكتفاء ذاتي من الغاز منذ عام 2018".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلي أن الاكتفاء الذاتي من البترول يعني أن اقتصادها قوي ولا يتأثر بأي ضغوط سياسية.

ولفت النائب طارق الخولي إلى أن احتياجات الدولة كبيرة؛ لهذا يجب أن تكون ذات اقتصاد قوي، مشيرا إلي أن قوة مصر تزعج دولة مجاورة في الشرق الأوسط.

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