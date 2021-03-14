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أخبار العالم

قرار عاجل من الصحة الأردنية بعد حادث مستشفى السلط

الأحد 14/مارس/2021 - 06:40 م
قرار عاجل من الصحة
قرار عاجل من الصحة الأردنية بعد حادث مستشفى السلط
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قسم الخارجي
أصدرت وزارة الصحة الأردنية عددا من التوصيات الهامة، بعد حادث انقطاع الأكسجين عن مصابي فيروس كورونا في مستشفى السلط الجديد، والذي راح ضحيته 7 أشخاص.

وخرج اجتماع وزارة الصحة مع مدراء المستشفيات في الأردن  بـ 14 توصية، لضمان عدم تكرار حدوث فاجعة جديدة في المستشفيات بعد حاثة مستشفى السلط، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وأوصى الاجتماع بضرورة تفقد الأكسجين  ومولدات الكهرباء وانظمة U.P.S بشكل يومي، كما أوصى بإنشاء مجموعة "واتساب" تضم مدراء المستشفيات المعنية بالوزارة للمتابعة اليومية للأكسجين والكهرباء وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة خاصة "الأكسجين" وتفقده عدة مرات باليوم من قبل شخص معين وتوثيق كافة الاجراءات.

وشملت القرارات تعزيز المستشفيات التي لديها استهلاك عال من الأكسجين بخزانات اضافية وبشكل عاجل.
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