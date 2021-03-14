بعثة بيراميدز تطير إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

غادرت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي في الطريق إلى تنزانيا لخوض مباراة نامونجو في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نامونجو في الثالثة من عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.





وغادرت البعثة، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة بيراميدز لإراحة اللاعبين وجميع أفراد الفريق، على أن تصل العاصمة التنزانية دار السلام في العاشرة والنصف من مساء اليوم.





ونجح بيراميدز في الفوز في أولى مبارياته بدور المجموعات على حساب نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ليحل قمة المجموعة.