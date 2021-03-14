في أكثر الأيام دموية.. إعلان الأحكام العرفية في ميانمار

قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن المجلس العسكري في ميانمار (بورما) قرر فرض الأحكام العرفية في مدينتين، وذكرت أن ما لا يقل عن 18 متظاهرا مناهضا للانقلاب قتلوا يوم الأحد في واحد من أكثر الأيام دموية منذ إعادة ميانمار تحت الحكم العسكري، وحثت مجموعة من النواب المخلوعين المواطنين على "الدفاع عن أنفسهم" خلال "أحلك لحظة" في البلاد.





وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 14 متظاهرا في ضاحية صناعية فقيرة في مدينة ميانمار الرئيسية يوم الأحد وثلاثة أشخاص على الأقل في أجزاء أخرى من البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.





وقال التلفزيون الرسمي إن شرطيا قتل أيضا في أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية ضد انقلاب الأول من فبراير.





ودعت سفارة الصين ميانمار لحماية ممتلكاتها ومواطنيها بعد أن قالت إن مهاجمين مجهولين أحرقوا مصنعي ملابس تمولهما الصين.





دخلت الاحتجاجات الآن أسبوعها السادس منذ أن أطاح الانقلاب بالزعيم المنتخب أونج سان سو كي وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الاضطراب، حيث أصيب الاقتصاد بالشلل بسبب إضرابات معارضي استيلاء الجيش على السلطة.





قالت وسائل إعلام محلية إن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين في حي هلينجثايا بالمدينة ، وهي ضاحية فقيرة يسكنها مهاجرون من جميع أنحاء البلاد. وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود فوق المنطقة.





وقالت ميانمار الآن إن 14 متظاهرا على الأقل قتلوا، وفقا للمستشفى المحلي وعامل إنقاذ.





وذكر التقرير أن "مسؤولًا من مستشفى هلينجثايا قال إن عدد القتلى والجرحى ما زالوا يتوافدون". وأعطت وسائل إعلام ميانمار الأخرى إحصاء أكبر من تلك الأعداد في المنطقة.





وقال تلفزيون "إم آر تي" في الحكومي إن الأحكام العرفية تم فرضها في المنطقة. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات التي تطلب التعليق.





وأعرب الدكتور ساسا، ممثل النواب المنتخبين من المجلس الذي أطاح به الجيش، عن تضامنه مع أهالي المنطقة.





وقال في رسالة إن "الجناة والمهاجمين وأعداء شعب ميانمار، مجلس إدارة الدولة الشرير سيحاسبون عن كل قطرة دم تسفك".