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السفارة المصرية بالرياض توضح مميزات قانون تحسين علاقة التعاقد الخاص بالعاملين.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 07:04 م
السعودية
السعودية
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إبراهيم القادري
قال أحمد رجائي  المستشار العمالي للسفارة المصرية بالرياض : اليوم تم تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية وهذا يحل محل نظام كفالة العمال الذى ظل معمولا به اكثر من 70 سنه .

وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : هذا القانون يضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويحسن علاقتهم لافتا أن هناك الكثير من الحقوق للعمال لم يتحصلوا عليها بسبب نظام الكفالة وهذا النظام الجديد يتيح للعامل التنقل بين أصحاب الأعمال والشركات المختلفة بسهولة بدون إي قيود وهذا بعد انتهاء عقدة في الشركة التي كان يعمل بها .

وأوضح رجائي، العمال يمكنهم الأن في ظل تطبيق القانون الجديد الحصول علي تأشيرة ذهاب وعودة لقضاء أجازته السنوية بالإضافة أن العمال يمكنهم الحصول علي تأشيرة مغادرة للمملكة بعد انتهاء مدته عملة المذكورة في عقد العمل .
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