السفارة المصرية بالرياض توضح مميزات قانون تحسين علاقة التعاقد الخاص بالعاملين.. فيديو

قال أحمد رجائي المستشار العمالي للسفارة المصرية بالرياض : اليوم تم تطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية في السعودية وهذا يحل محل نظام كفالة العمال الذى ظل معمولا به اكثر من 70 سنه .





وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " : هذا القانون يضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويحسن علاقتهم لافتا أن هناك الكثير من الحقوق للعمال لم يتحصلوا عليها بسبب نظام الكفالة وهذا النظام الجديد يتيح للعامل التنقل بين أصحاب الأعمال والشركات المختلفة بسهولة بدون إي قيود وهذا بعد انتهاء عقدة في الشركة التي كان يعمل بها .



