مدحت يوسف يكشف تفاصيل قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.. فيديو

قال الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن مصر تعرضت لأزمة في الطاقة عام 2014 ولولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ودخوله في مفاوضات مع شركات البحث والتنقيب ما توصلنا إلى حل لهذه الأزمة.





وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من الغاز والبوتاجاز والبنزين والمازوت ولكن الاكتشافات المتتالية أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغلب هذه المواد.





وأوضح أن الغاز الطبيعي هو ثروتنا القومية وعلينا استغلاله الاستغلال الأمثل وهو ما يحدث من خلال إحلاله محل البوتاجاز بالتوسع في توصيل الغاز للمنازل فضلا عن الخطة الجاري تنفيذها حاليا بإحلال الغاز محل البنزين والسولار في السيارات وبالتالي ينخفض الطلب على السولار والبنزين.





وأشار إلى أنه يتم إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المازوت لتوليد الكهرباء، حتى أصبحنا نصدر المازوت بدلا من استيراده سابقا فضلا عن المشروعات القومية لتطوير محطات التكرير وإنشاء معامل تكرير جديدة وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية وهذه المشروعات ستجعل مصر مكتفية ذاتيا بحلول 2023 من البنزين والسولار.