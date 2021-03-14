موسيماني يطمئن على محمد هاني

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة محمد هاني لاعب الفريق، عقب انتهاء المران الأول في الكونغو.





وتعرض محمد هاني لإصابة بكدمة في أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك في مران الفريق اليوم، الأحد، على ملعب الشهداء في العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا.‏





وغادر محمد هاني المران برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وتم عمل ‏غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة التي تعرض لها اللاعب.‏





من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، جاهزية اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بطل الكونغو المقبلة.



