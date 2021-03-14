التنمية المحلية تزف بشرى سارة لغير القادرين على التصالح.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه هناك مبادرات خيرية مثل " حياة كريمة" وغيرها تنوب عن المواطنين الغير قادرين بدفع مبالغ التصالح.





وأوضح قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج " صالة التحرير" المذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" أكثر محافظة قدمت أوراق التصالح هي محافظة البحيرة، مضيفا:" من لا يستطيع دفع مقدم التصالح يراسلنا وسيتم تحويل طلبه لمبادرة حياة كريمة أو وزارة التضامن".





وأشار إلى أن أخر موعد للتصالح هي 31 مارس، منوها بأنه غير متوقع مدى المهلة بعد نهاية الشهر الجاري.





ولفت إلى أن أقل محافظة في تقديم طلبات التصالح هي محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى أن الشرقية هي ثاني المحافظات تصالحا بعد البحيرة.







