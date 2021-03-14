بعد إصابة دموية.. موقف محمد هاني من المشاركة أمام فيتا كلوب

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏محمد هاني، لاعب الفريق، سيكون موجودًا في المران الرئيسي غدًا الإثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق اليوم من الظهور في المران الرئيسي غدًا أو المشاركة في مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفني.‏





وكان هاني اصطدم بأحد زملائه في التدريب، وتعرض لإصابة في الحاجب مما استدعى تدخل طبيب الفريق أحمد أبوعبلة الذي قام بخياطة جرح اللاعب.









وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الشهداء، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب المقرر لها الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏



