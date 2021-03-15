



دعاء شراء سيارة جديدة

على الرغم من أن تأثير العين والحسد الذي يسببه البعض يكون مضاعفا في بعض الأحيان، إلا أنه من الضروري تحصين أنفسنا بالقرآن الكريم والأدعية التي تصرف عنا كل شر.





بسم الله والحمدلله سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلي ربنا لمنقلبون الحمدلله الحمدلله الحمدلله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفرلي فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.





بسم الله على نفسي وأهلي ومالي ، أو اعوذُ بكلمات الله التامة من كل شيطانٍ وهامة ومن كل عين لآمة ، أو أعوذ بالله من شر هذه الليلة وشر ما فيها.





اللهم إني أسألك خيرها و خير ما جبلتها عليه و أعوذ بك من شرها و شر ما جبلتها علي.

اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي.





دعاء شراء سيارة جديدة

دعاء عند شراء سيارة ، قل : "اللهم لك الحمد أنت يسرت لي امتلاك هذه السيارة أسألك خيرها وخير ما صنعت له وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له".





الدعاء عند شراء سيارة جديدة





"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا ، وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ".

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.





كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء عند اقتناء ثوب جديد، ففي سنن الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ، عمامة ، أو قميصا ، أو رداء ، ثم يقول : "اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له".





دعاء ركوب سيارة جديدة

بسم الله ، والحمد لله ، ويكبر ثلاثًا ويقول : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ومن كآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل.





إذا ركب الراكب على دابته أن يكبر ثلاثا ثم يقرأ آية : سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ.





ويدعو بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فعن علي بن ربيعة قال : شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الركاب قال : بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال : "سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ".





اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى .. سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.





أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض.





اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا ، وشافِنا وعافِنا واعف عنا ، واشملنا بعطفك ومغفرتك ، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.





دعاء لتسهيل شراء سيارة

عندما تكون لديك الرغبة والنية في شراء سيارة قل: " اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا ، فهذا الدّعاء يقال لأيّ أمرٍ ولتسهيل الأمور" .





اللهمّ يا مسهّل الشّديد ويا مليّن الحديد ، ويا منجز الوعيد ، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق ، بك أدفع مالا أطيق ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.





كان النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كلّه ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه التّرمذي وهو صحيح.





دعاء قضاء الحاجة