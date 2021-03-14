الترجي التونسي يصل القاهرة للقاء الزمالك في أبطال إفريقيا





استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاحد ، بعثة فريق الترجي التونسي، قادمة من تونس استعدادًا لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل، في استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.





وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الترجي من خلال صالة 3 بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بعد وصولهم على متن طائرة خاصة وصلت البعثة علي طائرة خاصة، وذلك تحت اشراف الطيار اشرف حافظ مدير المبني .





ويخوض الترجي التونسي مرانه الأساسي، غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة، وذلك وفقا للبروتوكول المتبع في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".





وتشهد مباراة الزمالك والترجي الظهور الأول للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تسلم المسئولية رسمية بالأمس، وينتظر كارتيرون استلام تقرير شامل عن الترجي، يتضمن أسماء أكثر اللاعبين تأثيرين داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة في صفوف بطل تونس في مباراة الثلاثاء، وذلك معلومات كاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمي وحتى خط الهجوم.



