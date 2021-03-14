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رياضة

لاعبو الأهلي يطمئنون على محمد هاني

الأحد 14/مارس/2021 - 07:04 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة زميلهم محمد هاني، عقب انتهاء مران الفريق اليوم في الكونغو.

وغادر محمد هاني مران الأهلي اليوم في الكونغو بعد تعرضه لإصابة بكدمة أسفل الحاجب، إثر احتكاك أثناء تدريب الفريق على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمد هاني سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الكرة بالفريق غدًا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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