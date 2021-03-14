لاعبو الأهلي يطمئنون على محمد هاني

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة زميلهم محمد هاني، عقب انتهاء مران الفريق اليوم في الكونغو.





وغادر محمد هاني مران الأهلي اليوم في الكونغو بعد تعرضه لإصابة بكدمة أسفل الحاجب، إثر احتكاك أثناء تدريب الفريق على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا.





من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمد هاني سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الكرة بالفريق غدًا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.



