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فيديوجراف.. أسعار ياميش رمضان 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:02 ص
أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١
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منار شعبان
اسابيع قليلة ويهل علينا افضل 30 يوما في السنة وتبدأ معظم البيوت في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم ويتزايد الاقبال على شراء ياميش رمضان من زبيب وبلح ووجوز هند وغيرها من الاشياء التي تعد اطباق اساسية على  مائدة رمضان.

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قال المهندس أحمد فتحي، مدير التسويق بقطاع الزراعة المحمية، إن تخفيضات منتجات وزارة الزراعة تصل إلى 30 % تخفيفًا عن كاهل محدودي الدخل، لافتا الى أنه سيتم مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافذ وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اسعار ياميش رمضان لعام 2021 من خلال الفيديوجراف التالي.
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