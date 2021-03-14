مصيلحي يشكر وزير الشباب والرياضة على دعم ومساندة الاتحاد السكندرى

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على توجيه الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم ومساندة النادي منذ توليه المسئولية .





وأشاد محمد مصيلحي بمساندة وزير الشباب والرياضة وحرصه على سرعة تنفيذ المرحلة الثانية لمنشآت فرع النادي بسموحة لتلبية جميع احتياجات ومتطلبات فرق النادي وأعضائه .





في سياق آخر هنأ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري المهندس هاني أبوريدة بعد احتفاظه بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية في الفوز بأحد مقعدي المنطقة الإفريقية الناطقة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة المغربية الرباط.