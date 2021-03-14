"التعليم العالي" توضح الإجراءات الاحترازية مع عودة الطلبة للجامعات.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، إن وزير التعليم العالي شدد علي جميع الجامعات والمعاهد بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا في الفصل الدراسي الثاني .





وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي ": الإجراءات الاحترازية يتم تطبقها ومتابعتها علي الطلاب منذ دخولهم إلي الجامعة وحتي انتهاء اليوم الدراسي، مؤكدا ا ستخدم التعليم الهجين الذى تم العمل به في الفصل الدراسي الأول .





وأوضح عبد الغفار ، أن حضور الطلاب في الكليات النظرية لا يزيد عن يومين أسبوعيا كحد اقصي وحضور طلاب الكليات العملية يتطلب من 3 إلي 4 أيام لتخفيف الأعداد علي المعامل .



