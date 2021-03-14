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محافظات

تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية.. إقبال كثيف فى اليوم الأول من مبادرة أيامنا أحلى

الأحد 14/مارس/2021 - 08:21 م
مبادرة أيامنا احلى
مبادرة أيامنا احلى
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همت الحسينى
شهد اليوم الأحد اقبالا شديدا من السيدات من كافة الاعمار خلال اليوم الاول من الحمله التنشيطيه التوعويه لخدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه ضمن فاعليات مبادره ايامنا احلى تحت  شعار "حقك تنظمي" للكشف في العيادات المتنقلة حيث تم توقيع الكشف الطبي من قبل فريق من الاطباء المتخصصين وتوفير وسائل تنظيم الاسرة والأدوية بالمجان.

جاء ذلك تحت رعايه الدكتورة  هاله زايد وزيره الصحة  واشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزاره الصحه بالدقهلية.

ويتم تنفيذ الحملة في المرحله الاولي ب ٩ادارات هي(المنصوره، طلخا، الجماليه، المطريه، تمي الامديد، دكرنس، محله الدمنه، ميت غمر، بلقاس).

كما تم  تنفيذ العديد من الندوات ضمن مبادره ايامنا احلى وتم المرور على الوحدات الثابتة والمتنقلة ومراكز تقديم الخدمة  واقيم على هامش الحمله معرض لنوادي المرأة.
تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية.. إقبال كثيف فى اليوم الأول من مبادرة أيامنا أحلى
تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية.. إقبال كثيف فى اليوم الأول من مبادرة أيامنا أحلى
تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية.. إقبال كثيف فى اليوم الأول من مبادرة أيامنا أحلى
تحت شعار "حقك تنظمي" بالدقهلية.. إقبال كثيف فى اليوم الأول من مبادرة أيامنا أحلى
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