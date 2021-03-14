محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة ضحايا حادث طريق الكريمات

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاحد، واجب العزاء فى ضحايا حادث طريق الكريمات الذى أدى لوفاة 18 شخصا واصابة 5 اخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز ابنوب، وذلك بمسقط رأسهم بمنطقة السوالم البحرية التابعة لقرية بنى محمديات بأبنوب، داعيًا المولى العلى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل ،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.





ورافق المحافظ خلال تقديم العزاء تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب .





كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لاسرة المتوفين والمصابين فى حادث طريق الكريمات الكريمات والذى اسفر عن وفاة 18 شخصا واصابة 5 اخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز ابنوب، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب .



