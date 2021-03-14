محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرة ضحايا حادث طريق الكريمات

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاحد، واجب العزاء فى ضحايا حادث طريق الكريمات الذى أدى لوفاة 18 شخصا واصابة 5 اخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز ابنوب، وذلك بمسقط رأسهم بمنطقة السوالم البحرية التابعة لقرية بنى محمديات بأبنوب، داعيًا المولى العلى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر الجميل ،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ورافق المحافظ خلال تقديم العزاء تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب .
كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لاسرة المتوفين والمصابين فى حادث طريق الكريمات الكريمات والذى اسفر عن وفاة 18 شخصا واصابة 5 اخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز ابنوب، بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والعميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب .
تعود احداث الواقعة الى الاسبوع الماضى حيث تلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من غرفة الازمات بمحافظة الجيزة بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات في اتجاه بنى سويف مما اسفر عن وفاة 18 شخصا واصابة 5 اخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط ،وتم نقل جثث الضحايا الى مشرحة مستشفى العياط واطفيح بالجيزة ونقل المصابين الى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج وتم نقل الجثامين ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات بأبنوب .