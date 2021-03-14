بايدن نجم تلفزيون للمرة الثانية.. ثاني مقابلة حوارية للرئيس الأمريكي تزامنا مع مشروعه للتحفيز ضد كورونا

تعرض المقابلة الثانية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع بدء الرئيس جولة عبر البلاد للترويج لمشروعه الضخم بقيمة 1.9 تريليون دولار لتحفيز كورونا - كوفيد 19، والذي وقع عليه الأسبوع الماضي.





وكشف جورج ستيفانوبولوس، مضيف ABC News ، أن المقابلة ستعرض لأول مرة في برنامج Good Morning America يوم الأربعاء.





وأضاف "استمع إلى GMA يوم الأربعاء لإجراء مقابلتي الحصرية مع الرئيس جو بايدن أثناء سفره إلى البلاد لبيع خطته للإغاثة الاقتصادية ،" تمت معاينة ستيفانوبولوس خلال برنامج ABC الصباحي "هذا الأسبوع".





ويعد الجلوس مع ستيفانوبولوس هو المقابلة الثانية فقط مع الرئيس منذ تولى بايدن منصبه حيث يواجه انتقادات متزايدة لعدم عقد مؤتمر صحفي بعد منذ أن أدى اليمين وتجنب إلى حد كبير مخاطبة الصحافة بشكل مباشر.



