بايدن نجم تلفزيون للمرة الثانية.. ثاني مقابلة حوارية للرئيس الأمريكي تزامنا مع مشروعه للتحفيز ضد كورونا

تعرض المقابلة الثانية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع بدء الرئيس جولة عبر البلاد للترويج لمشروعه الضخم بقيمة 1.9 تريليون دولار لتحفيز كورونا - كوفيد 19، والذي وقع عليه الأسبوع الماضي.
وكشف جورج ستيفانوبولوس، مضيف ABC News ، أن المقابلة ستعرض لأول مرة في برنامج Good Morning America يوم الأربعاء.
وأضاف "استمع إلى GMA يوم الأربعاء لإجراء مقابلتي الحصرية مع الرئيس جو بايدن أثناء سفره إلى البلاد لبيع خطته للإغاثة الاقتصادية ،" تمت معاينة ستيفانوبولوس خلال برنامج ABC الصباحي "هذا الأسبوع".
ويعد الجلوس مع ستيفانوبولوس هو المقابلة الثانية فقط مع الرئيس منذ تولى بايدن منصبه حيث يواجه انتقادات متزايدة لعدم عقد مؤتمر صحفي بعد منذ أن أدى اليمين وتجنب إلى حد كبير مخاطبة الصحافة بشكل مباشر.
وتم بث أول مقابلة لبايدن كرئيس قبل Super Bowl في 7 فبراير مع مضيفة CBS News نورا أودونيل حيث تحدث عن أهدافه في أول 100 يوم له في المنصب.
ويخوض الرئيس الآن جولة انتصار بعد التوقيع يوم الخميس على التشريع الشامل الذي يهدف إلى معالجة جائحة فيروس كورونا.
وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار جولة أخرى من الشيكات المباشرة للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 80 ألف دولار - وهذه المرة بمبلغ 1400 دولار. كما أنها تتميز بتمديد قدره 300 دولار في الأسبوع لإعانات البطالة المعززة.
كشف بايدن الأسبوع الماضي أن الإدارة في طريقها لتطعيم كل أمريكي بالغ ضد فيروس كورونا بحلول نهاية مايو - قبل شهرين مما كان متوقعًا.