هدى الشاذلي تكتب: ألا سترته بثوبك

الستّير اسم من أسماء الله الحُسنى، ومعناه: أنّه سبحانه يستر على عباده كثيرًا ولا يفضحهم، ويُحب منهم الستر على أنفسهم واجتناب ما يُشينهم، فهو سبحانه حليمٌ حييٌ ستّير، يُحب الستر ويرضاه لعباده، ويُرَغِّب فيه، ويكره تتبع عورات الناس وكشف أسرارهم وفضح سترهم.





وقد حذرنا الرسول الكريم_صلّى اللّه عليه وسلّم _من كشف الستر الذي يسترنا الله تعالى به، وأخبرنا أنّ كل أمته مُعافَى إلا من جاهر بذنب بعد ارتكابه، وبعدما ستره ربه كشف ستر الله وفضح نفسه.





وكذا حذرنا- صلى الله عليه وسلم- من تتبع عورات الناس فقال: "..... من تتبع عورات الناس يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته" أخرجه الترمذي.





ولمّا ذهب ماعز بن مالك- الذي ارتكب حد الزنا- لأبي بكر- رضي الله عنه- منعه أبو بكر أن يُحدّث بذلك غيره، وطلب منه أن يستغفر ويتوب إلى الله، وعندما ذهب الرجل إلى عُمر- رضي الله عنه- فعل معه كما فعل أبو بكر؛ إلا أنّ ماعزًا أراد أن يأخذ عقابه في الدنيا وأن يتطهر من ذنبه، لا سيما أن هزال أشار عليه أن يذهب إلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم _ وكانت النتيجة أن أعرض عنه الرسولصلّى اللّه عليه وسلّم _ثلاث مرّات ورضى له الستر؛ ولكن الرجل من شدّة خوفه من ربه وشعوره بعِظم ذنبه أصرَّ على أن يأخذ عقابه ويتطهر من ذنبه ويلقى ربه وهو راضٍ عنه، ولمّا كان ماعز ثيّبًا فقد أُقيم عليه حدّ الرجم.





وهنا نجد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يجعل الحادثة تمرّ دون أن يُعلِّم أُمته الدرس؛ فقال لهزال مقولة جميلة وجليلة، يا ليتنا جميعًا نتخذها منهجا، حيث قال له: " ألا سترته بثوبك ؟!! " أي: لو فعلت لكان خيرا لك.

ألم يتُب ماعز ؟!! بلى لقد ندم وتاب واستغفر، فلِمَ تحدثتَ ياهزال؟!! لِمَ لَمْ تتركه لربه يستغفره فيغفر له؟!!





أين نحن من هذا المنهج النبوي الشريف في اتباع الستر بدلا من اتباع التشهير بالناس وفضحهم ونشر صورهم ونشر ڤيديوهات مُسيئة ومُشينة على الملأ؟!! ونسينا أن لهم أسرًا وأولادًا وأخواتٍ، وهدمْنا بذلك عائلات كاملة وساعدنا في إشاعة الفاحشة، وفي إشاعتها عقوبة كبيرة قال تعالى :

{ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ } النّور:١٩

وعلى هذا: فإنه ينبغي على من رأى معصية حدثت أن يتبع المنهج النبوي ويقول لنفسه ولغيره: " ألا سترته بثوبك؟!! ".