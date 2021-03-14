البنك المركزي: أقساط الوحدات السكنية تتناسب مع محدودي الدخل

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن الاستقرار يعكس حجم شراء السندات الدولية، والمؤسسات الخارجية تشيد بقوة الاقتصاد المصري.





وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة " صدى البلد": "التحويلات الخارجية زادت بسبب ثقة المواطن في الاقتصاد، موضحا "28 مليار دولار حجم تحويلات المصريين من الخارج".





ونوه نجم بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق مبادرة للفئات المحدودة والمتوسطة بفائدة 3% متناقصة على الرصيد.





وتابع "لا يوجد خارج مصر تمويل عقاري لمدة 30 عاما"، مختتما "أقساط الوحدات السكنية تتناسب مع محدودي الدخل".