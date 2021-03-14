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التعليم العالي تكشف تفاصيل جديدة بشأن طريقة الدراسة في التيرم الثاني

الأحد 14/مارس/2021 - 08:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد اادكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسة بالجامعات في التيرم الثاني ستتم من خلال تطبيق التعليم الهجين يومان حضور للكليات النظرية و٤ للعلمية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ إجراءات احترازية مشددة خلال الفصل الدراسي الثاني، مضيفا أن الحد الأقصى للحضور في الكليات النظرية يومان وباقي الايام اون لاين.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه الخطة بكل حزم وحسم، لافتا إلى أن التعليم الجامعي مستمر ونحاول عمل كل الأمور الممكنة بهدف الحفاظ على العملية التعليمية وصحة الطلاب.
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