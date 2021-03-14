سياحة النواب تطالب الحكومة بموافاتها بجميع إجراءات طرح فندق شبرد للتطوير

طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائبة نورا على، موافاتها بجميع الإجراءات التى قامت بها الشركة القابضة ( إيجوث ) بشأن طرح فندق شبرد للتطوير مشفوعا ببيان تفصيلى عن اللجان التى تم تشكيلها وأسماء أعضائها ووظائفهم، وذلك فيما يخص إجراءات الطرح والبت فى العروض.





كما طلبت موافاتها بقائمة الشركات التى تقدمت للطرح ، والدراسة الاقتصادية التى تم أعدادها لهذا الغرض، وصورة من العقد المبرم بين الشركة القابضة ( إيجوث ) والشركة السعودية المنفذة لأعمال التطوير ، والمعايير التى وضعتها الشركة القابضة ( إيجوث ) لاختيار شركة الادارة .





جاء ذلك خلال مناقشة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على فى اجتماعها اليوم لطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس بشأن تطوير فندق شبرد التاريخي، بحضور مرفت حطبه رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق .





وأشارت النائبة نورا على رئيس اللجنة إلى أن فندق شبرد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها الفندق 3198 م2، واستضاف الفندق العديد من المشاهير والملوك ورؤساء الدول وتمتلكه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التابعة لقطاع الأعمال العام، وقد أغلقت أبواب الفندق منذ عام 2013 وحتى الآن، تحت مسمى تطويره ورفع كفاءته لـتتناسب مع متطلبات ومعايير الفنادق الدولية.





وأضافت أن الحكومة أكدت حينئذ ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، والشركة المالكة أن قرار إغلاق الفندق الذى مر على إنشائه نحو 60 عامًا يعود إلى أسباب فنية، تتمثل فى حدوث تصدعات وشروخ فى جدرانه، مما قد يشكل خطرًا على حياة النزلاء.





وقالت النائبة مقدمة طلب الإحاطة إن الشركة السعودية حصلت على حق تطوير وتشغيل فندق تاريخى بالقاهرة وبالبحث عن هذه الشركة المنفذة تبين أنها شركة مقاولات وكهرباء، متساءلة: "كيف تم اسناد هذا الفندق لهذه الشركة".