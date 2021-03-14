رد ناري من المتحدث باسم التعليم العالي على تشكيك إعلام الإرهاب في المستشفيات الجامعية

رد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على حملة الهجوم الشرسة التي تتعرض لها الوزارة من قبل اعلام جماعة الإخوان الإرهابية.





وقال عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة لديها ١١٥ مستشفى جامعي في كل ربوع مصر تقدم العلاج بالمجان وفيهم استشاريين وكبار أساتذة مصر وتجري فيها علميات في منتهى الدقة ولها دور وطني كبير.





وأضاف أن المستشفيات تستقبل مواطنين من جميع الأعمار وتعالج الأمراض المختلفة، لافتا إلى أن من يشكك في دور المستشفيات الجامعية لا ينتظر ان نرد عليه بالمعلومة الصحيحة.



