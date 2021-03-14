وثقت التحرش بها في المترو.. شاب يكشف صدور أمر من النيابة بالقبض على المتحرش بخطيبته

كشف أحمد ناجي، موثق لحظة التحرش بخطيبته على السوشيال ميديا، تفاصيل الواقعة في إحدى عربات مترو الإنفاق.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، :"خطبيتي كانت مروحة البيت وكانت راكبه المترو في محطة قباء وكانت تجلس في آخر العربية ودخل شخص غريب وعمل حركات مريبة الأمر الذي دفع خطيبتي للانتباه له".





وتابع :"كلمتني على اللي بيحصل فقلت لها لا تتحركي وصوري اللي بيحصل من الهاتف فيديو، وهذا ما حدث بالفعل وقمت بعمل مشاركة للفيديو على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".





وأكد : قررنا عمل محضر رسمي ضد هذا الشخص وحاليا نحن في النيابة العامة وتم تسليم الفيديو لهم، مشير الي أنه صدر امر من النيابة العامة بضبط وإحضار هذا الشخص.



