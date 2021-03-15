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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3/15 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:22 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 15 من مارس 2021.

برج الحمل

عاطفيا: القمر ما زال في برجك يمدك بالسحر والجاذبية ويمنحك إطلالة أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع المشتري يدعمك ويجعلك النجم والقدوة لمن حولك.

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الحديث عن حياتك الخاصة ولا تفخر بإنجازاتك.
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.

برج الجوزاء

ماليا ومهنيا: رغم الضغوط.. تناغم القمر مع المشتري يمدك بالحظ والقمر يدعم مشاريعك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لرؤية الأصحاب والأحباب وتسعد بتواجدك معهم.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا، وينصحك الفلك بعدم المخاطرة ويجب أن تدرس الأمور بعناية.
عاطفيا وعائليا: اليوم قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.
برج الأسد

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.
مهنيا وماليا: تبدو مبادرا وشجاعا وقد يساعدك الفلك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات.. الظروف مواتية لتحقيق نجاحات ومكاسب، وتستطيع أن تدير النواحي المادية جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب للاقتراب بود ممن تحب، وقد تنجح أيضا في تنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك، وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.

برج الميزان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك.. حاول أن تلاحظ كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، واصبر حتى ترتب أفكارك.

برج العقرب

عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل الحب تساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب، وتتمتع بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.

برج القوس

عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يمنحك الفلك حماسا وانسجاما مع من حولك ويعدك بالسعادة.

برج الجدي

عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا..  كن مرنا وحاول أن تتجنب العناد مع الأهل أو الأقارب والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد يتسبب في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.

برج الدلو

عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك، وتتعامل بلباقة وتتحسّن علاقاتك.
عائليا ومهنيا: تناغم القمر والمشتري يدعمك، وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب والزملاء.

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتصرف بحكمة ودقة في خطواتك المهنية وأيضا في الأمور المالية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للتسرع في كلامك.. حاول أن تكون متوازنا ولبقا، ولا تغامر.
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