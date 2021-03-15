حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3/15 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 15 من مارس 2021.





برج الحمل







عاطفيا: القمر ما زال في برجك يمدك بالسحر والجاذبية ويمنحك إطلالة أخاذة.

مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع المشتري يدعمك ويجعلك النجم والقدوة لمن حولك.





برج الثور



عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الحديث عن حياتك الخاصة ولا تفخر بإنجازاتك.

مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.







برج الجوزاء



ماليا ومهنيا: رغم الضغوط.. تناغم القمر مع المشتري يمدك بالحظ والقمر يدعم مشاريعك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لرؤية الأصحاب والأحباب وتسعد بتواجدك معهم.







برج السرطان



مهنيا وماليا: القمر ما زال معاكسا، وينصحك الفلك بعدم المخاطرة ويجب أن تدرس الأمور بعناية.

عاطفيا وعائليا: اليوم قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.



برج الأسد



اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.

مهنيا وماليا: تبدو مبادرا وشجاعا وقد يساعدك الفلك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.







برج العذراء



مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات.. الظروف مواتية لتحقيق نجاحات ومكاسب، وتستطيع أن تدير النواحي المادية جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب للاقتراب بود ممن تحب، وقد تنجح أيضا في تنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك، وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.







برج الميزان



عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: القمر بمواجهة برجك.. حاول أن تلاحظ كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، واصبر حتى ترتب أفكارك.







برج العقرب



عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل الحب تساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب، وتتمتع بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.







برج القوس



عاطفيا: رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.

مهنيا واجتماعيا: اليوم يمنحك الفلك حماسا وانسجاما مع من حولك ويعدك بالسعادة.







برج الجدي



عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا.. كن مرنا وحاول أن تتجنب العناد مع الأهل أو الأقارب والأحباب.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد يتسبب في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.







برج الدلو



عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك، وتتعامل بلباقة وتتحسّن علاقاتك.

عائليا ومهنيا: تناغم القمر والمشتري يدعمك، وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب والزملاء.





