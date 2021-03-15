راشد: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي السبب وراء الإشادات الدولية بـ مصر

أكد قرار مؤسسة «فيتش» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «+B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.



وقال محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الأربع سنوات الماضية ساهم فى جعل الاقتصاد المصري أكثر قوة وأكثر تماسكا وقد تم ترجمة هذا النجاح فى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمبشرة التي تظهر يوما تلو الآخر عن الاقتصاد المصرى .









وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى تحقيق فوائض مالية لتحسين البنية التحتية من شبكات طرق وموانىء ومحطات كهرباء بالإضافة إلي التوسع فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة والتي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا مما انعكس إيجابا على ارتفاع معدلات التصدير واستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة





وتابع : كما ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى استقرار سعر الصرف وثبات التصنيف الائتماني لمصر من قبل كافة المؤسسات الدولية ومنها مؤسسة فيتش استنادا الي النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري من حيث توقع تراجع عجز الموازنة وتراجع الدين الخارجى منسوبين للناتج المحلي الإجمالي علاوة على الاتجاه الصاعد مؤخرا فى الاحتياطيات الدولية بما يعني تغطيتها لواردات نحو سبعة أشهر فى ظل التراجع الذي شهدته الواردات خلال العام الماضي.









والحقيقة كلها مؤشرات إيجابية يحققها الاقتصاد المصري بالرغم أزمة كورونا حيث استطاع الاقتصاد المصري أن يكون الأعلي نموا على مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2020 بمعدل نمو قدره 3.6،% وذلك فى الوقت الذى حققت اغلب اقتصادات العالم انكماشا جراء الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا علاوة على توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نمو اقتصادي قدره 5.8% فى عام 2023

كما أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين فى توليد الدخل وبالتالي فهو أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات