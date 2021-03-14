إنبي يكشف تطورات إصابة كريم فؤاد





وقال مصدر بالجهاز الفنى لإنبي، إن كريم فؤاد تعرض لإجهاد خفيف خلال مباراة إنبي والمصري البورسعيدي التى أقيمت مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.





وظهر كريم فؤاد خلال مباراة إنبي والمصري البورسعيدى وهو يشير على العضلة الخلفية الأمر الذى أثار التساؤلات حول إصابة اللاعب قبل أن تثبت الفحوصات الطبية سلامته وجاهزيته للمباريات المقبلة.





وتعادل إنبي مع المصرى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصري.

كشف مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي عن عدم إصابة كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق، في العضلة الخلفية، بعدما أجرى بعض الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب المختص والتي أكدت سلامة اللاعب وجاهزيته للمباريات المقبلة.