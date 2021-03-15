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حوادث

حبس تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:32 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة طوخ بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهما بالمواد المخدرة والأسلحة النارية على نطاق واسع بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة،وعمل صحيفة جنائية المتهمين لبيان القضايا المضبوطين فيها وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بتردد عاطلين على دائرة المركز لترويج مخدر الهيروين علي عملائهم بنطاق واسع.

وكشفت التحريات التي أجرها ضباط البحث الجنائى بمركز طوخ أن وراء ذلك كلا من "ب. ف"، 48 عام عامل و"ا. ا"، 49 عام مقيم كفر منصور دائرة المركز وتم ضبطهما بحوزتهما كيلو وربع من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد خرطوش، وذخيرة غير مرخصة، وهاتفي محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
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