كل ما تريد معرفته عن الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.. أستاذ جامعي يوضح

يستعد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، لاستئناف الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لذك رصد موقع صدي البلد رأي الخبير الربوي الدكتور تامر شوقي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس لشرح تفاصيل الترم الثاني.

قال الدكتور تامر شوقي ان المجلس الاعلي للجامعات أعلن انطلاق الفصل الدراسي الثاني مباشرة في كل جامعة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في كل جامعة على حسب الجدول الخاص بها و قرر الأعلى للجامعات مد الفصل الدراسي الثاني ٣ أسابيع وانتهائه يونيو القادم.





وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد انه من المقرر أن يتم استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين في الدراسة، وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، بداية من العام الجاري من خلال الدمج ما بين نظامي التعليم عن بعد والحضور.





وأشار شوقي الي عدد ايام الحضور بالكليات النظرية لاتتخطي ال 3 ايام للكليات النظرية اما عن الكليات العملية لاتتخطي حاجز ال 4 ايام وهذا ما قرره المجلس الاعلي للجامعات ولذك يتم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المشددة.





وأكد الدكتور تامر ان الجامعات المصرية نجحت في تحميل المناهج الدراسية والمقررات على المنصات التعليمية خلال العام الدراسي الماضي بالاضافة الي بعض الجامعات وفرت باقات انترنت لطلابها لمتابعة سير العملية التعليمة دون اي معوقات .



