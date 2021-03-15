ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 8 طن مخللات فاسدة فى البحيرة

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:02 ص
مخللات فاسدة
مخللات فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8 طن "مخللات"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل للمخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة .
 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

ضبط 4.47 طن لحوم مجمدة فاسدة فى حملة تموينية بالجيزة

ضبط ١.٥٣ طن مقطعات لحوم فاسدة بالجيزة

ضبط 3 أطنان أسماك مدخنة ولحوم فاسدة في الجيزة

ضبط طن أسماك مدخنة فاسدة بالغربية

ضبط ٢ طن كبدة مستوردة فاسدة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مواصفات نيسان صني الشكل الجديد 2021 .. وأسعارها في السوق السعودي| صور

مصدر أمنى ينفى استشهاد فردي شرطة و4 مجندين في تبادل إطلاق النار مع إرهابيين

بعد إيقاف 10 دول لاستخدامه.. استرازينيكا يحسم الجدل حول تسببه في الإصابة بجلطات

الكويت.. أول تعليق من الفنان طلال سام المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار

متى صيام النصف من شعبان 2021 ؟.. تعرف عليه ولا تفوت فضله العظيم

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا

أم تضطر لتوديع عائلتها عبر مكالمة فيديو قبل وفاتها بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته