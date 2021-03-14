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فن

صورة جديدة لـ محمد رمضان بعد تعرضه لحروق فى الظهر.. شاهد

الأحد 14/مارس/2021 - 08:33 م
صدى البلد
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خالد صواف

نشر  النجم محمد رمضان  صورة  جديده له على موقع تبادل الصور انستجرام توضح مدى تأثره بعدما تعرض لحروق في ظهره .

 

وكتب رمضان على الصورة :"دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تمامًا ومنهم عمرو اديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس .


واضاف :"ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي #ثقة_في_الله_نجاح">


وكان رمضان قد  تعرض   محمد رمضان، لإصابة خطيرة في ظهره خلال تصويره أحد الاعلانات

 

ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائمًا وأبدًا.. رمضان يجمعنا"

صورة جديدة لـ محمد رمضان بعد تعرضه لحروق فى الظهر.. شاهد
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