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تعليم

اليوم .. انطلاق المعرض الافتراضي الأول بكلية التربية النوعية بـ عين شمس

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم اليوم كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، المعرض الافتراضي الأول "حوارات لونية وأبعاد ثنائية فى التصميمات الزخرفية" وذلك  فى تمام الواحده ظهرا .


ينطلق المعرض تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية والدكتور سالى شبل وكيلة الكلية لشئون التعلم والطلاب.


ويأتى المعرض برعاية مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة "IHub" ويشارك فيه ١٠٨ طلاب وطالبات تحت اشراف د. نهي مصطفى رئيس قسم التربية الفنية بالكلية وأ.د محمد على عبده أستاذ التصميم وعميد الكلية الأسبق ود. عادل عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم التصميمات الزخرفية بتربية نوعية جامعة حلوان ووكيل نقابة الفنانين التشكيليين، والدكتورة نجلاء الخولى مدرس التصميم والدكتورة دعاء حسن زكريا الساعاتى.


ويمكنك متابعة المعرض علي برنامج Teams من خلال الرابط التالى اضغط هنا 


كما استقبلت الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد لجنة أعمال مراكز الأختبارات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. أشرف عمر عميد كلية الطب .


قام الوفد بجولة تفقدية زار خلالها قاعات الامتحانات بالكلية ، والتى تم تجهيزها بالكامل على مستوى عال من التقنية لإجراء جميع أنواع الامتحانات الإلكترونية.


ورافق اللجنة خلال الجولة الدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات بكلية الهندسة و الدكتور حازم الدالي الاستشارى المسئول عن المشروع.


وتضمنت الجولة تفقد ٤ قاعات بسعة إجمالية ٨٣٠ طالبا وطالبة، تم تجهيزها طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ٣ أشهر فقط، لأداء الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب مستوي الجامعات المصرية ، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد أجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيًا، بالإضافة إلى تجهيز القاعات لتكون مؤمنة ضد الحريق، وبها كاميرات للمراقبة وأنظمة صوت.
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